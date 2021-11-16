МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании во вторник законопроект, который позволяет заключать трудовой договор между работником и работодателем дистанционно. У трудовых мигрантов появится обязанность сдавать отпечатки пальцев

По мнению законодателей, возможность ведения документов в электронной форме позволит повысить оперативность оформления официальных трудовых отношений, полагают законодатели. Так, работники смогут без посещения отдела кадров подписывать документы электронной подписью, оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя. Необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему.

Уточняется, что новые требования применяются только в отношении документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством РФ.

При этом о переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет работников, которые в свою очередь вправе отказаться от него.

Ко второму чтению законопроекта комитет одобрил 15 поправок. Так, помимо ранее предложенной авторами инициативы новой статьи 22.1 "Электронный документооборот в сфере трудовых отношений", ТК РФ дополняется статьями 22.2 "Порядок организации перехода на электронный документооборот и приема на работу к работодателю, использующему электронный документооборот в сфере трудовых отношений" и 22.3 "Взаимодействие работодателя и работника посредством электронного документооборота в сфере трудовых отношений".

Также уточняется, что установленные статьями нормы применяются к документам, в отношении которых трудовым законодательством РФ предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника или лица, поступающего на работу, в письменной форме, в том числе под роспись, за исключением "трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности работников, акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1, приказа (распоряжения) об увольнении работника, инструктажей по охране труда".

Поправки предполагают использование усиленной квалифицированной электронной подписи или усиленной неквалифицированной электронной подписи при подписании электронных документов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятие изменений в ТК РФ упростит жизнь работникам и работодателям, а также сэкономит их время и силы.