МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Если человек, с которым недавно происходило общение, заболел COVID-19, нужно подождать и принять определенные меры предосторожности, рассказал в эфире радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы "Жить здорово!" Андрей Продеус. В Минздраве обсуждают продление сертификатов для переболевших COVID-19

"Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса – примерно пять дней", – сказал он.

По его словам, в период "ожидания" употребление "волшебных смесей", которые якобы моментально повышают иммунитет, уже бесполезно.

"Вирусам наплевать на то, что вы съели в момент встречи с ними. Если вы встретились с человеком, а он потом заболел, то вам не помогут быстрые действия. Нет смысла менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, меда и имбиря. Имеет смысл поддерживать свой организм регулярно", – считает Продеус.

Единственный способ снизить риск заражения – это вакцинация, сказал врач, но подействует она не моментально, а через определенное время, когда в организме сформируются антитела к коронавирусу.