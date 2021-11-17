МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Чтобы вернуть утраченное вследствие мошеннических действий имущество, жертве преступления следует в первую очередь ей объединиться с другими пострадавшими — такой совет в эфире радио Sputnik дал юрист, руководитель центра "Правовая защита" Алексей Караванский. Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж

По его словам, любой мошенник, похитив деньги, старается оборвать все контакты с пострадавшим.

"Успешность возврата средств от мошенников зависит от нескольких пунктов. Первое, что вам надо сделать, – это как можно быстрее объединить вокруг себя других пострадавших. Как правило, от действий мошенников страдает не один человек, а несколько или даже несколько десятков. Найдите единомышленников и подайте коллективное обращение о мошенничестве в правоохранительные органы", – сказал эксперт.

Второй важный момент – это внимание общественности. Соответственно, жертвам мошенничества следует добиваться освещения своей истории в прессе. Фокусники. Откуда мошенники берут данные о россиянах

"Второе, что надо сделать, – это привлечь внимание СМИ. Внимание журналистов очень часто может положительно повлиять на ситуацию. Когда приезжает съемочная группа телеканала и пытается взять интервью у директора мошеннической организации, чтобы выяснить причины недовольства людей, то после этого обычно приходят правоохранительные органы с проверкой", – отметил Караванский.

Когда пострадавшие от мошенничества люди объединяются и привлекают к себе внимание СМИ, их шансы на возвращение денег повышаются, уверен он.

"Совокупность этих моментов позволяет добиться положительного результата для жертв недобросовестных микрофинансовых организаций или мошенников из сферы услуг. Когда мошенники увидят, что ситуация может для них закончиться наказанием, то попытаются договориться с людьми. Мошенники могут предложить вернуть средства или часть средств, то есть перестанут "футболить" людей", – считает Караванский.