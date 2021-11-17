МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предоставляющий мужчинам, воспитывающим детей от суррогатных матерей, право на маткапитал. Об этом журналистам сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. В Думу внесен проект, регулирующий получение маткапитала отцами

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил законопроект, по которому отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, будут предоставлять маткапитал с 2022 года. Данное право может быть включено в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Сейчас, если ребенок от суррогатной матери, и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить маткапитал нельзя.

Комментируя инициативу Груздев отметил, что мужчина также получит маткапитал, если вступил в брак и его жена усыновила его детей, рожденных суррогатной матерью.

По словам Груздева, сейчас на маткапитал претендуют 19 мужчин. Размер материнского капитала в 2021 году составил более 550 тысяч рублей.

Он пояснил, что инициатива разработана после постановления Конституционного суда РФ. Туда обратился житель Тверской области, у которого двое детей от суррогатной матери. В их свидетельствах о рождении в графе "Мать" поставлен прочерк. Позднее он женился и женщина усыновила детей. Однако в получении маткапитала ей отказали. По словам Груздева, сейчас есть правовой пробел: так как женщина усыновила своих пасынков, права на материнский капитал у нее не возникло. Не предусмотрено такое право и для мужчины — единственного родителя, чей ребенок рожден суррогатной матерью.

Конституционный суд признал такое положение вещей не соответствующим основному закону.