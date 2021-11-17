Правительственная комиссия одобрила проект о маткапитале для отцов детей от суррогатных матерей
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предоставляющий мужчинам, воспитывающим детей от суррогатных матерей, право на маткапитал. Об этом журналистам сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил законопроект, по которому отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, будут предоставлять маткапитал с 2022 года. Данное право может быть включено в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Сейчас, если ребенок от суррогатной матери, и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить маткапитал нельзя.
Комментируя инициативу Груздев отметил, что мужчина также получит маткапитал, если вступил в брак и его жена усыновила его детей, рожденных суррогатной матерью.
По словам Груздева, сейчас на маткапитал претендуют 19 мужчин. Размер материнского капитала в 2021 году составил более 550 тысяч рублей.
Он пояснил, что инициатива разработана после постановления Конституционного суда РФ. Туда обратился житель Тверской области, у которого двое детей от суррогатной матери. В их свидетельствах о рождении в графе "Мать" поставлен прочерк. Позднее он женился и женщина усыновила детей. Однако в получении маткапитала ей отказали. По словам Груздева, сейчас есть правовой пробел: так как женщина усыновила своих пасынков, права на материнский капитал у нее не возникло. Не предусмотрено такое право и для мужчины — единственного родителя, чей ребенок рожден суррогатной матерью.
Конституционный суд признал такое положение вещей не соответствующим основному закону.
https://1prime.ru/society/20211117/835238976.html