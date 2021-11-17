МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуры подготовки к приватизации находящихся в казне РФ объектов движимого и недвижимого имущества стоимостью менее 100 миллионов рублей. Госдума одобрила право "золотой акции" государства при приватизации

Действующий порядок включения имущества в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, а также внесения изменений в программу приватизации носит довольно длительный характер и не позволяет оперативно принимать решения в отношении недвижимого и движимого имущества, что приводит в том числе к дополнительным расходам на его содержание, считает кабмин, внесший законопроект.

Документ направлен на ускорение темпов вовлечения в хозяйственный оборот недвижимого и движимого имущества госказны РФ, не востребованного государством для исполнения своих функций и не приносящего ему доход. Он вносит изменения в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", предусматривающие возможность приватизации федерального имущества, за исключением внесения в качестве вклада в уставные капиталы АО, без включения в прогнозный план (программу) приватизации в ряде случаев.

Во-первых, в случае отчуждения объектов недвижимого имущества, кадастровая и балансовая либо балансовая стоимость (если кадастровая не определена) которых менее 100 миллионов рублей, при отчуждении с земельными участками, на которых они расположены, с учетом кадастровой стоимости этих участков. Во-вторых, при отчуждении объектов движимого имущества, балансовая стоимость которых менее 100 миллионов рублей (за исключением акций и долей в уставных капиталах хозобществ).

Порядок формирования и утверждения перечня федерального имущества, подлежащего приватизации без включения в программу приватизации, а также внесения изменений в этот перечень будет устанавливаться правительством, говорится в документе. При этом предполагается, что Росимущество будет формировать такой перечень и по согласованию с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России вносить в него изменения, а Минфин — утверждать перечень.

Кроме того, в случае признания аукциона несостоявшимся по причине наличия лишь одного участника, законопроектом установлена возможность заключения договора с единственным участником по начальной цене продажи имущества. А при продаже посредством публичного предложения, в которой был один участник, предусматривается возможность заключения договора с единственным участником по цене первоначального предложения или цене предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения".