В России 77 регионов уже используют QR-коды, в ряде регионов заболеваемость перешла к снижению
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Снижение заболеваемости COVID-19 можно наблюдать более чем в десяти регионах РФ, лучшие результаты демонстрирует Москва, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном развитию генетических технологий.
"У нас есть субъекты, их больше 10 сегодня, которые уже в стадии снижения. Есть субъекты, которые остановились и дальше не растут. И максимальное значение сегодня демонстрирует Москва – практически на 23% упала заболеваемость", — сказала она.
Попова также заявила, что 77 регионов РФ уже используют QR-коды в качестве ограничительных мер, это дает результат в борьбе с коронавирусом.
Сейчас в России наблюдается снижение заболеваемости по коронавирусу, сообщила Попова. В ряде субъектов показатели остановились и дальше не растут, заключила она.
https://1prime.ru/society/20211117/835244284.html
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