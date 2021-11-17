МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Снижение заболеваемости COVID-19 можно наблюдать более чем в десяти регионах РФ, лучшие результаты демонстрирует Москва, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном развитию генетических технологий.

"У нас есть субъекты, их больше 10 сегодня, которые уже в стадии снижения. Есть субъекты, которые остановились и дальше не растут. И максимальное значение сегодня демонстрирует Москва – практически на 23% упала заболеваемость", — сказала она.

Попова также заявила, что 77 регионов РФ уже используют QR-коды в качестве ограничительных мер, это дает результат в борьбе с коронавирусом.

Сейчас в России наблюдается снижение заболеваемости по коронавирусу, сообщила Попова. В ряде субъектов показатели остановились и дальше не растут, заключила она.