МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду поддержали поправки в законодательство, совершенствующие механизм привлечения к уголовной ответственности должников за неполную уплату алиментов. Попали все. Расширен список доходов, с которых берут алименты

Согласно пояснительно записке, изменения направлены на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средства в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей.

Разработчики поправок считают, что они позволят обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, и нетрудоспособных родителей, а также исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников. Кроме того, они помогут повысить оперативность и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

НЕЛЬЗЯ УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Изменения в административное и уголовное законодательство будут препятствовать уходу неплательщиков алиментов от ответственности в случае перечисления ими незначительных сумм. Для этого меняется статья 5.35.1 КоАП (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Алименты могут начать взыскивать с доходов от продажи жилья

Часть 1 указанной статьи, в которой говорится об ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей, планируется дополнить — после слова "средств" — словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением". Аналогичные изменения, конкретизирующие объём выплат, предусмотрены и для части 2 данной статьи, которая касается наказания совершеннолетних трудоспособных детей за неуплату денежных средств на содержание их нетрудоспособных родителей.

Авторы документа отмечают, что в большинстве случаев решения судей о прекращении дел об административных правонарушениях связаны "с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов".

Поэтому законодатели предлагают внести изменения в статью 5.351 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Статью 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) могут дополнить аналогичным уточнением. Она предусматривает за неоднократную неуплату алиментов, в том числе, исправительные, принудительные работы или лишение свободы до одного года.