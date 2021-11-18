МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для молодых россиян стали разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Стал известно, как будут повышать зарплаты медицинским работникам

Согласно материалу, молодым людям обычно предлагают вакансии, не требующие большого опыта работы, а также позволяющие повышать квалификацию за счет работодателя и совмещать работу с учебой.

Доход до 360 тысяч рублей доступен разработчику С# с удаленным форматом работы в иркутской компании. Кандидату необходимо владеть языком программирования C# и системой Git, понимать принципы объективно-ориентированного и событийного программирования, знать платформу Unity, иметь навык написания шейдеров и опыт работы с плагином DotWeen.

Логопед в Подольске может заработать в месяц до 100 тысяч рублей. От соискателя требуется высшее специальное образование и курсы профессиональной переподготовки. Кандидаты без опыта работы проходят стажировку и трудятся под руководством более опытного специалиста, длительность испытательного срока составит один месяц.

Зарплата до 100 тысяч рублей доступна слесарю-монтажнику в Жуковском. Среди требований работодатель указал наличие личного автомобиля и водительского удостоверения, однако кандидату предстоит пройти испытательный срок в один месяц. Мужской парикмахер в Екатеринбурге может получать до 90 тысяч рублей. Работодатель ждет от соискателя опыта работы от шести месяцев, наличия личных инструментов и соблюдения дресс-кода барбершопа, однако компания готова рассмотреть кандидатов после школы парикмахеров с последующим обучением.

Повару-пиццамейкеру в Новосибирске готовы платить до 85 тысяч рублей в месяц и возмещать затраты на такси. Для трудоустройства соискателю необходимо быть пунктуальным и ответственным, а также иметь желание обучаться. Продавца-бариста с зарплатой до 80 тысяч рублей ищут в Москве. От соискателя ждут любовь к людям и умение расположить к себе человека с любым настроением. Компания рассматривает соискателей без опыта работы с последующим обучением.