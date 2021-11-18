БАНГКОК, 18 ноя — ПРАЙМ. В ходе выступления на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре Гейтс заявил, что при отсутствии новых неожиданных штаммов коронавирусная инфекция, вызвавшая нынешнюю пандемию, может выйти на более низкие, чем у сезонного гриппа, уровни смертности и тяжелого течения болезни к лету 2022 года. Врач объяснил, как действовать после контакта с зараженным коронавирусом

Общаясь по видеосвязи с главным редактором агентства Bloomberg News Джоном Миклетвэйтом основатель Microsoft пояснил, что с "природным иммунитетом, вакцинным иммунитетом и новыми лекарствами для орального применения, которые могут дать такой масштаб (иммунитета), которого никогда не добивались антитела, уровни смертности и тяжелого течения болезни должны резко упасть, и к следующему лету стать даже чуть ниже, чем соответствующие уровни при сезонном гриппе".

По мнению Гейтса, появление новых штаммов по нынешним данным, маловероятно, но все же не может сбрасываться со счетов. Он отметил, что сделать такой вывод ему позволяют поступающие сейчас "очень хорошие" новости по вакцинам и лекарствам для орального применения.