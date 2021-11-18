МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. За сутки в РФ новый максимум смертей с COVID-19 — 1 251, всего умерли 260 335 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Врач объяснил, как действовать после контакта с зараженным коронавирусом

"За последние сутки подтверждена 1251 смерть… За весь период по России умерло 260 335 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 94, Санкт-Петербурге — 79, Краснодарском крае — 65.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 37 374, до 9 219 912.

За время пандемии в стране зарегистрировано 9 219 912 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,41%. Названы животные, которые могут переносить коронавирус

Набольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано:

в Москве (4062),

в Санкт-Петербурге (2645),

в Самарской области (1781).

Наименьшее число случаев коронавируса за сутки отмечено в Калмыкии — 35, Чукотском автономном округе — 19, Ненецком автономном округе — 18.

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составляет 0,11%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,11%, 2. Республика Алтай — 0,2%, 3. Москва, Камчатский край — 0,21%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 36 414 человек после COVID-19, за все время — 7 919 250.

В частности, в Москве — 7204, Санкт-Петербурге — 3849, Подмосковье — 2003.