МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. По данным проведенного международного исследования, ношение масок является единственной наиболее эффективной мерой общественного здравоохранения в борьбе с COVID-19. Путин потребовал увеличить скорость тестирования россиян на коронавирус

Оно уменьшает заболеваемость на 53%. Ученые из Великобритании, Австралии, КНР и других стран провели 6 исследований и изучили, как ношение масок, социальное дистанцирование и другие меры общественного здравоохранения влияют на заболеваемость коронавирусом в мире.

Согласно отчету, опубликованному в четверг в British Medical Journal, общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости на 53%. При этом отмечается, что разница между результатами отдельных исследований была значительной.

В исследованиях принимали участие более 400 тысяч человек, из них более 2,5 тысячи в момент их проведения болели COVID-19.