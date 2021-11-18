МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Количество граждан — злостных неплательщиков за услуги ЖКХ в России, информация о которых передана в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), увеличилось с начала года на 8,7%, до 38,3 тысячи человек, сообщает бюро. Россиянам объяснили, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ

"По состоянию на 01.11.2021 года количество источников информации, на постоянной основе передающих в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) данные о неплательщиках, с начала года увеличилось на 2,7% и достигло 152 предприятий ЖКХ из 50 регионов РФ. Количество неплательщиков (не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда), информация о которых была передана в НБКИ, достигло 38,3 тысяч человек (динамика за 2021 год — 8,7%)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также растет и количество неплательщиков за ЖКХ среди юрлиц — за год их уже насчитывается около 3,6 тысячи, увеличение с начала года составило 2,9%.

"В соответствии с федеральным законом №218 "О кредитных историях", с 2015 года в кредитных историях граждан и организаций фиксируется информация о факте неисполнения в 10-дневный срок решений суда по внесению платы за коммунальные услуги. При этом передача данных в бюро кредитных историй осуществляется самими предприятиями, предоставляющими услуги ЖКХ", — поясняет в сообщении.

По словам гендиректора бюро Александра Викулина, взаимодействие между предприятиями ЖКХ и НБКИ — один из наиболее действенных способов сокращения задолженности населения и организаций за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

"В настоящее время ответственные предприятия ЖКХ, заинтересованные в сокращении дебиторской задолженности, наладили передачу в НБКИ не только информации по крупным долгам за ЖКУ, но и по менее значительным суммам задолженности. Как показывает практика, около половины всех неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории", — заключил он.