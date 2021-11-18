Минздрав России обновил методические рекомендации по коронавирусу
Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В пресс-службе Минздрава сообщили о том, что вышла обновлённая версия методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.
Сообщается, что Минздрав подготовил новую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. "Версия 13.1 временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных", — сказано в сообщении.
Уточняется, что документ содержит изменения по обеспечению безопасности оксигенотерапии (кислородной терапии), дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Также перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов, добавили в министерстве. Раздел о специфической профилактике теперь содержит информацию об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" для повторной вакцинации.
https://1prime.ru/society/20211118/835258094.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram