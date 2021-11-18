МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В пресс-службе Минздрава сообщили о том, что вышла обновлённая версия методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Названы сроки перехода коронавируса в статус сезонного гриппа

Сообщается, что Минздрав подготовил новую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. "Версия 13.1 временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных", — сказано в сообщении.

Уточняется, что документ содержит изменения по обеспечению безопасности оксигенотерапии (кислородной терапии), дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Также перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов, добавили в министерстве. Раздел о специфической профилактике теперь содержит информацию об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" для повторной вакцинации.