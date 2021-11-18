МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов не выезжать на дороги в сильный снегопад, сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства "Дороги и транспорт МО". Автомобилистам напомнили, за что их могут оштрафовать в любой момент

"Призываю автомобилистов в сильный снегопад отказаться от поездок на личном транспорте, особенно неопытным водителям. Ни в коем случае не выезжать на дороги на летней резине. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а также дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части", — цитируются слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика в сообщении.

По данным пресс-службы, в эту субботу, по прогнозам синоптиков, в Московский регион придет один из сильнейших снегопадов за последние 73 года. Ожидается мокрый снег, дождь, ветер с порывами до 18–23 м/с и гололедица.

Также отмечается, что все дорожные службы Московской области мобилизованы. Для зимнего содержания подмосковных дорог подготовлено около 4 тысяч единиц техники и около одного миллиона тонн противогололедных материалов.