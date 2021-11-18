ФАС даст своим территориальным управлениям поручение усилить контроль за рекламой финансовых услуг
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за рекламой финансовых услуг, подготовит соответствующее поручение своим территориальным управлениям, сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Карину Таукенову.
"ФАС усилит контроль за рекламой финансовых услуг. Ведомство подготовит соответствующее поручение своим территориальным управлениям", — говорится в сообщении.
ФАС считает возможным при отсутствии смягчающих обстоятельств назначать нарушителям административные штрафы в размере, близком к максимальному. Пресс-служба напоминает, что для юрлиц штраф за распространение недобросовестной рекламы кредитных услуг или услуг по предоставлению займов составляет от 300 до 800 тысяч рублей.
При принятии решения о штрафе ведомство будет учитывать все обстоятельства, включая масштаб рекламной кампании, а также наличие жалоб и их количество.
Таукенова отметила, что более 18% нарушений рекламного законодательства происходит при размещении рекламы финансовых услуг. При этом в последние несколько лет количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банковских услуг не снижается. Нарушители в своих рекламных кампаниях часто предоставляют неполную информацию об особенностях банковских услуг, чем вводят потребителей в заблуждение.
Кроме того, кредитные организации нарушают требования к восприятию рекламы, размещая важную информацию так, чтобы у потребителя не было возможности воспринять ее должным образом и сделать осознанный выбор. Например, банки часто указывают крупным шрифтом привлекательную для потребителя информацию об условиях кредитов. Другие же условия, в том числе об изменяемой годовой процентной ставке, размещаются мелким нечитаемым шрифтом.
Ранее пленум Высшего арбитражного суда пояснил, что если потребитель не воспринимает информацию из рекламы или воспринимает ее плохо из-за мелкого шрифта, быстрого текста или неудобного способа размещения, то такая информация признается отсутствующей.
https://1prime.ru/society/20211118/835261662.html