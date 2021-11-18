МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за рекламой финансовых услуг, подготовит соответствующее поручение своим территориальным управлениям, сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Карину Таукенову. ФАС предложила ряд мер для улучшения ситуации на рынке топлива

"ФАС усилит контроль за рекламой финансовых услуг. Ведомство подготовит соответствующее поручение своим территориальным управлениям", — говорится в сообщении.

ФАС считает возможным при отсутствии смягчающих обстоятельств назначать нарушителям административные штрафы в размере, близком к максимальному. Пресс-служба напоминает, что для юрлиц штраф за распространение недобросовестной рекламы кредитных услуг или услуг по предоставлению займов составляет от 300 до 800 тысяч рублей.

При принятии решения о штрафе ведомство будет учитывать все обстоятельства, включая масштаб рекламной кампании, а также наличие жалоб и их количество.

Таукенова отметила, что более 18% нарушений рекламного законодательства происходит при размещении рекламы финансовых услуг. При этом в последние несколько лет количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банковских услуг не снижается. Нарушители в своих рекламных кампаниях часто предоставляют неполную информацию об особенностях банковских услуг, чем вводят потребителей в заблуждение.

Кроме того, кредитные организации нарушают требования к восприятию рекламы, размещая важную информацию так, чтобы у потребителя не было возможности воспринять ее должным образом и сделать осознанный выбор. Например, банки часто указывают крупным шрифтом привлекательную для потребителя информацию об условиях кредитов. Другие же условия, в том числе об изменяемой годовой процентной ставке, размещаются мелким нечитаемым шрифтом.

Ранее пленум Высшего арбитражного суда пояснил, что если потребитель не воспринимает информацию из рекламы или воспринимает ее плохо из-за мелкого шрифта, быстрого текста или неудобного способа размещения, то такая информация признается отсутствующей.