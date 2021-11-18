В Госдуме предложили ввести скидки на проезд для вакцинированных
Глава "Справедливой России - За правду" предложил ввести скидки на билеты и поездки для привитых
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов считает эффективной мерой введение скидок на поездки и билеты для привитых россиян.
В своем Telegram-канале он отметил, что введение скидок будет эффективнее QR-кодов и позволит гражданам и государству избежать ненужных расходов. По его словам, возможные субсидии для авиакомпаний в случае введения QR-кодов эффективнее было бы направить на льготные билеты для привитых граждан. Это стало бы и дополнительным стимулом вакцинироваться, добавил он.
Миронов считает, что разумнее вкладываться в социальное поощрение граждан к вакцинации, чем компенсировать авиакомпаниям полупустые самолеты.
https://1prime.ru/society/20211118/835262168.html
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