МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов считает эффективной мерой введение скидок на поездки и билеты для привитых россиян. Минздрав России обновил методические рекомендации по коронавирусу

В своем Telegram-канале он отметил, что введение скидок будет эффективнее QR-кодов и позволит гражданам и государству избежать ненужных расходов. По его словам, возможные субсидии для авиакомпаний в случае введения QR-кодов эффективнее было бы направить на льготные билеты для привитых граждан. Это стало бы и дополнительным стимулом вакцинироваться, добавил он.

Миронов считает, что разумнее вкладываться в социальное поощрение граждан к вакцинации, чем компенсировать авиакомпаниям полупустые самолеты.