В России третий день подряд обновляется максимум смертей с COVID - 1254 человека
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В России новый максимум смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 1 254, всего скончались 261 589 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 1 254 смерти… За весь период по России умерло 261 589 человек", — говорится в сообщении.
В частности, в Москве — 95, Санкт-Петербурге — 77, Краснодарском крае — 69.
Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 156, до 9 257 068. Темп прироста коронавируса составил 0,4%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714), Подмосковье (1777). Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии — 34, Чукотском автономном округе — 21, Ненецком автономном округе — 17.
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,1%.
За сутки в России выписаны 37 004 человека после COVID-19, за все время — 7 956 254. В частности, в Москве — 6562, Санкт-Петербурге — 4425, Подмосковье — 2196.
https://1prime.ru/society/20211119/835270048.html