МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В России новый максимум смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 1 254, всего скончались 261 589 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 1 254 смерти… За весь период по России умерло 261 589 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 95, Санкт-Петербурге — 77, Краснодарском крае — 69.

Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 156, до 9 257 068. Темп прироста коронавируса составил 0,4%. Дышите глубже. Как вернуть обоняние после COVID

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714), Подмосковье (1777). Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии — 34, Чукотском автономном округе — 21, Ненецком автономном округе — 17.

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,1%.

За сутки в России выписаны 37 004 человека после COVID-19, за все время — 7 956 254. В частности, в Москве — 6562, Санкт-Петербурге — 4425, Подмосковье — 2196.