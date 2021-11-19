МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Эпидобстановка по коронавирусу ухудшилась в трех субъектах страны: Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Более напряженной стала эпидобстановка в 3 субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости", — сказала Голикова, слова которой цитирует ее аппарат.

По ее словам, еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, однако пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении. Среди таких субъектов вице-премьер назвала Москву, Подмосковье, Воронежскую область, Хакассию.

При этом показатели коллективного иммунитета к COVID-19 выше 60% в 11 субъектах РФ, сообщила вице-премьер.

"Если в целом по стране уровень (коллективного иммунитета к коронавирусу — ред.) составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа", — сказала Голикова.