МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Самыми популярными схемами мошенников, которые специализируются на "обслуживании" счетчиков воды, сегодня является имитация поверки, а также скрытный срыв пломбы с последующим предложением оплатить штраф на месте, сообщил РИА Недвижимость член Ассоциации юристов России Коба Оржония. Эксперт рассказал о новом виде мошенничества в сети

Обычно мошенники убеждают собственников квартиры в необходимости немедленной поверки счетчиков, ссылаясь на несуществующее постановление правительства, и предлагают поверить приборы за 750-2000 рублей. При этом после получения денег мошенники просто имитируют проведение поверки и выдают фейковые документы, рассказал юрист.

На самом деле сроки поверки указаны в квитанциях на оплату услуг ЖКХ, а также в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Поверка осуществляется один раз в четыре-шесть лет в зависимости от типа и характеристик устройства. Внеплановые же поверки проводятся только в случае повреждении пломбы или возникновения неполадок в работе прибора.

Также в настоящее время распространена схема с незаметным срыванием пломбы во время фейковой поверки. А после срыва пломбы хозяина квартиры начинают запугивать, что кроме штрафа в размере 300 тысяч рублей он будет вынужден еще и оплачивать в несколько раз увеличенные счета. "Сотрудники неаккредитованных компаний втираются в доверие, предлагают заплатить штраф в размере нескольких тысяч рублей на месте и установить новую пломбу", — отметил Оржония и предупредил, что в дальнейшем факт подмены пломбы непременно вскроется, и в итоге собственнику действительно придется оплатить штраф.

В то же время, по словам юрист, довольно часто встречаются мошенники, предлагающие провести проверку точности измерений, после чего заявляют о необходимости замены счетчика. При этом счетчики у таких "специалистов" не имеют сертификации и их не регистрируют в управляющих организациях.