Названа оптимальная продолжительность новогодних каникул
RT: 35% россиян считают оптимальными утвержденные десять дней новогодних каникул
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Большинство россиян считают оптимальной утвержденную продолжительность новогодних каникул, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Согласно опросу, 35% россиян устраивают утвержденные десять дней новогодних каникул — с 31 декабря по 9 января. С такими сроками согласились 41% опрошенных женщин и 30% мужчин.
Еще 16% жителей России готовы отдыхать 1-3 дня, 13% — 4-6 дней, 7% — неделю, а 4% хотели бы отдыхать 8-9 дней.
При этом 7% россиян не хватает десяти дней — они хотели бы уйти на каникулы на две недели. Отдыхать от 11 до 13 дней хотят 4% россиян, а 6% респондентов заявили, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения России.
https://1prime.ru/society/20211121/835285492.html
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