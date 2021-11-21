МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Большинство россиян считают оптимальной утвержденную продолжительность новогодних каникул, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. В России утвердили график выходных на 2022 год

Согласно опросу, 35% россиян устраивают утвержденные десять дней новогодних каникул — с 31 декабря по 9 января. С такими сроками согласились 41% опрошенных женщин и 30% мужчин.

Еще 16% жителей России готовы отдыхать 1-3 дня, 13% — 4-6 дней, 7% — неделю, а 4% хотели бы отдыхать 8-9 дней.

При этом 7% россиян не хватает десяти дней — они хотели бы уйти на каникулы на две недели. Отдыхать от 11 до 13 дней хотят 4% россиян, а 6% респондентов заявили, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения России.