МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Дельта-штаммм коронавируса в Японии самоуничтожился, и это стало причиной снижения заболеваемости в стране, рассказал изданию Japan Times профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ.
Ранее, на протяжении трех месяцев, страна обновляла рекорды суточной заболеваемости. Так, число заболевших достигало 26 тысяч. Однако сейчас этот показатель едва достигает 200 случаев.
Ученый, в качестве одной из возможных причин такой динамики назвал "самоликвидацию" дельта-штамма COVID, которая, в свою очередь, произошла из-за постоянных мутаций вируса. Также специалист отметил вклад высоких темпов вакцинации и соблюдения мер по защите от инфекции в общее улучшение ситуации.
Комментируя выводы японских ученых российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн заявил, что такая "самоликвидация" варианта коронавируса маловероятна, однако рациональное зерно в теории японских ученых есть.
https://1prime.ru/society/20211121/835286572.html
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