МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Дельта-штаммм коронавируса в Японии самоуничтожился, и это стало причиной снижения заболеваемости в стране, рассказал изданию Japan Times профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ. Хирург рассказал, может ли медицинская маска изменить форму носа и ушей

Ранее, на протяжении трех месяцев, страна обновляла рекорды суточной заболеваемости. Так, число заболевших достигало 26 тысяч. Однако сейчас этот показатель едва достигает 200 случаев.

Ученый, в качестве одной из возможных причин такой динамики назвал "самоликвидацию" дельта-штамма COVID, которая, в свою очередь, произошла из-за постоянных мутаций вируса. Также специалист отметил вклад высоких темпов вакцинации и соблюдения мер по защите от инфекции в общее улучшение ситуации.

Комментируя выводы японских ученых российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн заявил, что такая "самоликвидация" варианта коронавируса маловероятна, однако рациональное зерно в теории японских ученых есть.