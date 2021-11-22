МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Среди побочных эффектов после вакцинации от коронавирусной инфекции подростков был лишь подъем температуры, максимально она поднималась до 37,4, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В центре Гамалеи анонсировали назальную вакцину от коронавируса

"Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации. Максимальный подъем температуры… составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было выявлено", — сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".

При этом антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых, отметил он.

"В результате этих клинических исследований было показано, что подростки в возрасте 17-12 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V", — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что вакцина для подростков представляет собой "Спутник V", разведенный в пять раз.