МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Люди, которые страдают от храпа и апноэ, то есть непроизвольных остановок дыхания во сне, чаще болеют коронавирусом в тяжелой форме, рассказала URA.RU врач невролог-сомнолог Елена Царева. Врач объяснил, когда легче всего заразиться COVID-19

По ее словам, дело в том, что коронавирус, непосредственно поражая легкие, является фактором риска по ухудшению остановок дыхания во сне. "И при апноэ падает кислород, и при коронавирусе падает кислород. Таких пациентов мы ведем с особым вниманием", — объяснила она.

Сомнолог, завотделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов согласился, что люди, страдающие от остановок дыхания во сне, более подвержены тяжелому течению COVID-19. "Коронавирус сам по себе не усугубляет апноэ, потому что апноэ — это проблема верхних дыхательных путей. Коронавирус — это проблема нижних дыхательных путей. Но если у человека до заболевания коронавирусом имелось апноэ, то действительно доказано, что эти люди тяжелее переносят коронавирус", — сказал он.