МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предлагает ужесточить контроль за сделками слияния и поглощения на финансовом рынке: порог для согласования сделки с регулятором должен будет определяться по совокупным активам ее участников, заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. "Сибур" завершил слияние с ТАИФ

"Проблема, которую мы здесь видим: то, что крупные организации могут приобретать любые банки, которые не имеют активов в 29 миллиардов рублей, без согласия Федеральной антимонопольной службы, то есть в отличие от товарного рынка здесь активы не суммируются", — сказал он на ежегодной конференции АРБ "Регуляторные требования Банка России к кредитным организациям в период ограничительных мер".

Он напомнил, что в настоящее время порог активов, при превышении которого ряд сделок банков подпадает под антимонопольный контроль, составляет 29 миллиардов рублей.

"Одна из идей — все-таки унифицировать контроль за экономической концентрацией по аналогии с товарным рынком и считать суммарные активы. Мы будем выносить на обсуждение пороговое значение, но, надеюсь, механизм останется прежним, он будет определяться правительством по совокупным активам, а не по одному из участников сделок экономической концентрации", — пояснил замруководителя ФАС.