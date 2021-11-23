МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Число жалоб россиян на звонки телефонных мошенников растет в геометрической прогрессии, за 9 месяцев 2021 года количество номеров, использовавшихся в противоправных целях, выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Как не стать жертвой мошенников при оплате со смартфона

"В разрезе каналов атак злоумышленников первое место занимают атаки с использованием мобильных телефонов. Наряду с бурным ростом цифровизации банковского сектора в геометрической прогрессии выросло число обращений граждан с жалобами на участившиеся звонки от телефонных мошенников как наиболее популярного метода социальной инженерии", — сказал он, выступая на конференции Ассоциации российских банков.

Согласно данным ЦБ, за три квартала 2021 года регулятор направил операторам связи информацию о 42,4 тысячи номеров телефонов, используемых в противоправных целях. При этом в 2020 году количество таких номеров за январь-сентябрь составило 20,5 тысячи.

Также Уваров раскрыл статистику по мошенническим интернет-ресурсам.

"У нас с начала года на ноябрь 2021 года Банком России была направлена информация в Генеральную прокуратуру о более чем 2,2 тысячи мошеннических интернет-ресурсов для проведения проверочных процедур и с последующим ограничением доступа", — сказал он.