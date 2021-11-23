МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Тестирование на коронавирус должно быть доступным для россиян, ПЦР и дальше можно будет делать по полису ОМС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Песков рассказал о новых "волнах" заболеваемости коронавирусом

"И конечно, тестирование должно оставаться доступным для людей. Для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий, два последующих года. Чтобы ПЦР можно было и дальше делать по полису ОМС, прежде всего, в тех случаях, когда есть симптомы ОРВИ или ковида, а также после экспресс-исследований, чтобы подтвердить диагноз, для оценки эффективности лечения этого заболевания, когда нужно убедиться, что человек окончательно выздоровел", — сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным пресс-службы правительства, в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи теперь указан чёткий перечень случаев для проведения ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Кроме того, постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования. Например, при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах.

УРОВЕНЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать вакцинацию, сказал Мишустин.

"Пока уровень именно коллективного иммунитета по стране чуть выше 50%. Этого недостаточно, и надо наращивать темпы вакцинации", — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.