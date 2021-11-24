МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Несмотря на признаки того, что осенняя волна COVID-19 близится к завершению, следует быть готовыми к возможному пятому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Попова рассказала о регионах, где сохраняется рост заболеваемости COVID

По его словам, то, что в России уже несколько дней фиксируется снижение ежедневно выявляемых случаев заражения, может означать только одно – волна заболеваемости пошла на спад.

"Надежда на окончание волны уже появилась. Нескольких дней снижения заболеваемости было мало для понимания ситуации, тем более, что в Москве колебания были, но сейчас уже точно. Я думаю, что через пик мы перевалили. Теперь будет снижение. Перелом в прошлом году произошел в конце декабря, в этом году получилось раньше", – сказал Чепурнов.

Несмотря на хорошие перспективы, вирусолог призвал не расслабляться, поскольку спад одной волны означает, что пора готовиться к следующей, к возможному пятому всплеску COVID-19.

"Самое важное – это вакцинация. Если мы получим очень высокое количество людей, встречавшихся с коронавирусом в той или иной форме, то только тогда мы получим определенную защиту против пятой волны COVID-19. Да, вакцинированные могут заболеть, но они легче переносят COVID-19, а потом у них появляется дополнительный иммунитет", – подчеркнул Чепурнов.

Это, по его словам, важно, поскольку окончание волны COVID-19 не означает полного исчезновения коронавируса в России.