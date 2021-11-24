МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных противников прививок, пишут "Известия", приведя данные из ответов на запросы редакции. СМИ: власти обсуждают введение QR-кодов для неофициально переболевших

Наибольшее количество нарушителей обнаружено в Карелии — в правоохранительные органы направили 18 материалов. На втором месте Ростовская область — восемь материалов, а на третьем — Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации.

Еще два материала Росздравнадзор направил в правоохранительные органы по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

Точное число антипрививочников станет известно позже, уточнили в центральном аппарате надзорного органа.

"Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Росздравнадзор 1 ноября направил в регионы поручение искать людей, участвующих в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Больше всего ведомство интересуют медработники, "активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции". Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса, сообщили в ведомстве

Всего редакции ответили 83 местных Росздравнадзора. Запрос проигнорировали только в Москве и Подмосковье.