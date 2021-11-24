МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы согласился с ФАС России, оштрафовавшей в августе компанию Booking.com B.V. (Нидерланды) за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд первой инстанции отклонил заявление Booking.com, которая просила изменить постановление ФАС о наложении оборотного штрафа за навязывание гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров и снизить размер штрафа.