МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.

Законопроект, принятый в первом чтении 26 октября, в изначальной редакции предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, однако ко второму чтению президент РФ Владимир Путин предложил поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

Финансовое обеспечение поправки президента предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Вступление в силу данного законопроекта предусматривается с 1 января 2022 года.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата – это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины – ниже.