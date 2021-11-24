Путин запретил учет выплат за классное руководство в средней зарплате
Путин: выплаты в 5000 рублей классным руководителям не должны учитываться в средней зарплате
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СОЧИ, 24 ноя — ПРАЙМ. Выплаты по 5 тысяч рублей за классное руководство в школах не должны учитываться в средней зарплате, никаких иных трактовок тут быть не должно, заявил президент России Владимир Путин.
"Выплата по 5 тысяч рублей за классное руководство школьным учителям и преподавателям техникумов и колледжей не должна учитываться в определении уровней заработных плат. Это именно дополнительная поддержка, из этого и будем исходить в будущем, и никаких иных трактовок здесь прошу не допускать", — сказал Путин на совещании с правительством.
https://1prime.ru/society/20211124/835313830.html
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