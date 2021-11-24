СОЧИ, 24 ноя — ПРАЙМ. Выплаты по 5 тысяч рублей за классное руководство в школах не должны учитываться в средней зарплате, никаких иных трактовок тут быть не должно, заявил президент России Владимир Путин. Путин назвал революционным налоговое решение для IT-компаний

"Выплата по 5 тысяч рублей за классное руководство школьным учителям и преподавателям техникумов и колледжей не должна учитываться в определении уровней заработных плат. Это именно дополнительная поддержка, из этого и будем исходить в будущем, и никаких иных трактовок здесь прошу не допускать", — сказал Путин на совещании с правительством.