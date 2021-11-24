Госдума намерена совместно с кабмином и ЦБ РФ заняться решением проблем на рынке вкладов
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума поручила комитету по финансовому рынку запросить в правительстве и Банке России информацию о том, какие необходимы изменения в законодательство и нормативных актах для решения проблем на рынке вкладов.
Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, выступивший одним из инициаторов поручения, напомнил, что ранее по поручению председателя Госдумы была создана рабочая группа, которую возглавил вице-спикер Алексей Гордеев.
Рабочая группа провела заседание с представителями Банка России и Минфина и, по словам Аксакова, "определила ряд проблем на рынке вкладов, в том числе тенденцию к монополизации рынка вкладов, введение в заблуждение вкладчиков, навязывание допуслуг, заградительные тарифы при переводе средств с одного вклада на другой вклад в другом банке и ряд других вопросов, которые необходимо урегулировать, в том числе с помощью законодательства и нормативных документов".
В связи с этим в протокольном поручении комитету по финрынку предлагается запросить у правительства и ЦБ информацию о тех законодательных и нормативных изменениях, которые необходимы для решения этих проблем, пояснил Аксаков. При этом комитет, по его словам, должен будет рассмотреть эту информацию и внести предложения по совершенствованию законодательства.
https://1prime.ru/society/20211124/835314115.html