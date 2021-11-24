МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума поручила комитету по финансовому рынку запросить в правительстве и Банке России информацию о том, какие необходимы изменения в законодательство и нормативных актах для решения проблем на рынке вкладов. Госдума окончательно приняла закон о повышении МРОТ в 2022 году

Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, выступивший одним из инициаторов поручения, напомнил, что ранее по поручению председателя Госдумы была создана рабочая группа, которую возглавил вице-спикер Алексей Гордеев.

Рабочая группа провела заседание с представителями Банка России и Минфина и, по словам Аксакова, "определила ряд проблем на рынке вкладов, в том числе тенденцию к монополизации рынка вкладов, введение в заблуждение вкладчиков, навязывание допуслуг, заградительные тарифы при переводе средств с одного вклада на другой вклад в другом банке и ряд других вопросов, которые необходимо урегулировать, в том числе с помощью законодательства и нормативных документов".

В связи с этим в протокольном поручении комитету по финрынку предлагается запросить у правительства и ЦБ информацию о тех законодательных и нормативных изменениях, которые необходимы для решения этих проблем, пояснил Аксаков. При этом комитет, по его словам, должен будет рассмотреть эту информацию и внести предложения по совершенствованию законодательства.