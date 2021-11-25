МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. В России стали реже встречаться случаи бессимптомного течения коронавирусной инфекции, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Врач-инфекционист заявил, что Россия вышла на плато четвертой волны COVID

Под бессимптомными больными подразумевают людей, в организме которых есть инфекция, но сами они этого не ощущают. Во время осеннего всплеска заболеваемости COVID-19 таких пациентов стало меньше, считает Болибок. По его мнению, это обусловлено двумя причинами.

"По моему мнению, бессимптомных больных стало меньше за счет того, что больше стало больных с симптомами. То есть стало больше тех людей, которые испытывают недомогание и обращаются к врачам за медицинскими услугами, это мы видим на графиках. Это связано с тем, что "дельта"-штамм коронавируса более агрессивный. Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы", – сказал врач.

Другой причиной он назвал эгоизм некоторых людей, не желающих проходить обследование на COVID-19.

"Еще думаю, что люди, которые раньше убедились, что болеют COVID-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам. Им не хочется ждать врача, им не хочется получить предписание о самоизоляции и так далее. Вот такой эгоизм приводит к тому, что этих людей не обследуют и не учитывают в статистике, но они ходят и распространяют инфекцию", – заключил Болибок.