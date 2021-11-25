НОВОСИБИРСК, 25 ноя — ПРАЙМ. Семьдесят из 115 находившихся в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области на момент задымления уже вывели на поверхность, сообщает СУСК по региону. При задымлении на шахте в Кузбассе пострадали десятки человек

По данным прокуратуры, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. Экстренные службы сообщали о 29 пострадавших, двух — в тяжелом состоянии.

"В штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается. По предварительным данным, ряд работников пострадали от отравления дымом, число пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области организовали доследственную проверку.

"В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в СУСК.

Сорок пострадавших доставили в больницу для осмотра, сообщил РИА Новости представитель регионального Центра медицины катастроф.

По данным прокуратуры, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. В холдинге СДС сообщили о 115 шахтерах, в то же время по оперативным данным ГУМЧС, всего в шахте находились 287 человек.

"Два человека находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности в больницу доставлены 40 пострадавших. В настоящее время их осматривают врачи", — сообщил собеседник агентства. Точное количество госпитализированных будет известно позже, уточнил он.