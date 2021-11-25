МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов заявил, что полис обязательного медицинского страхования может стать цифровым, он будет формироваться автоматически при рождении человека или при получении гражданства РФ. Медведев рассказал о поддержке бизнеса в сфере медицины и фармацевтики

По словам министра, цифровой медицинский полис является одним из сервисов, который планируется реализовать в ближайшем будущем. Он отметил, что нововведение обеспечит при обращении в медицинские организации быструю и удобную коммуникацию.

Мурашко сообщил, что граждане смогут отказаться от бумажного полиса в пользу регистровой записи в системе фонда ОМС с 2022 года.

Он также уточнил, что документ будет формироваться автоматически, вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению застрахованного, то есть автоматически при рождении или при получении гражданства России.