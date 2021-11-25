Власти хотят перевести полис ОМС в цифровой формат
Министр здравоохранения Михаил Мурашко: полис ОМС может стать цифровым и формироваться автоматически
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов заявил, что полис обязательного медицинского страхования может стать цифровым, он будет формироваться автоматически при рождении человека или при получении гражданства РФ.
По словам министра, цифровой медицинский полис является одним из сервисов, который планируется реализовать в ближайшем будущем. Он отметил, что нововведение обеспечит при обращении в медицинские организации быструю и удобную коммуникацию.
Мурашко сообщил, что граждане смогут отказаться от бумажного полиса в пользу регистровой записи в системе фонда ОМС с 2022 года.
Он также уточнил, что документ будет формироваться автоматически, вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению застрахованного, то есть автоматически при рождении или при получении гражданства России.
https://1prime.ru/society/20211125/835321096.html
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