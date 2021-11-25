МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 33 796 до 9 468 189, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 796 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2340 (6,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За время пандемии в стране зарегистрировано 9 468 189 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,36%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3349), Санкт-Петербурге (1538), Подмосковье (1483).

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,07%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,07%, 2. Москва — 0,17%, 3. Республика Алтай — 0,18%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 38 450 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 164 826.

В частности, в Москве — 5161, Санкт-Петербурге — 4912, Подмосковье — 2113.

За сутки в России подтверждено 1238 смертей с COVID-19, за все время скончались 269 057 человек с этим заболеванием.

В частности, в Москве за сутки скончались 92 пациента с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 65, Подм