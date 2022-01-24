МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины против COVID-19 для детей, согласно реестру разрешений на проведение клинических исследований. В Кремле оценили вероятность введения локдауна в России из-за "омикрона"

В документе отмечается, что цель исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2" у детей.

Отмечается, что вакцина будет вводиться детям внутримышечно, дважды. В исследовании должны принять участие 2,2 тысячи пациентов. Завершение исследования назначено на 31 декабря 2023 года.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".