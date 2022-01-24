МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, может ли уровень госпитализаций в России в эту волну пандемии COVID достичь критического уровня и будет ли тогда введен локдаун.

Песков заявил, что "никакие локдауны никто не обсуждает".

"Мы видим динамику",- пояснил он и добавил, что власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций.