В Кремле оценили вероятность введения локдауна в России из-за "омикрона"
Песков ответил на вопрос о том, будет ли введен локдаун в эту волну пандемии COVID
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, может ли уровень госпитализаций в России в эту волну пандемии COVID достичь критического уровня и будет ли тогда введен локдаун.
Песков заявил, что "никакие локдауны никто не обсуждает".
"Мы видим динамику",- пояснил он и добавил, что власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций.
https://1prime.ru/society/20220124/835871404.html
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