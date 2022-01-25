С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — ПРАЙМ. В Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации несовершеннолетние не смогут с 28 января по 13 февраля посещать зоопарки, музеи, бассейны, фитнес-центры, театры и концертные залы, сообщают в пресс-службе администрации губернатора города. Попова: в России подтверждено 5889 случаев "омикрона"

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу и в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации губернатор города Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей", — говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением дополнительные ограничения вводятся в период с 28 января по 13 февраля.

Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).