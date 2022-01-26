МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Пятая волна новой коронавирусной инфекции может достичь пика в России через две-три недели, рассказал URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков. В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать ряд мест из-за COVID

"Рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то две с половиной — три недели. Дальше упремся в потолок и пойдем вниз. Причем, в два — два с половиной раза медленнее, чем начался взлет. И пока не понятно, когда этот хвост прервется", — сказал он.

Иммунолог не исключил, что пятая волна может плавно перейти в шестую. "Три недели на рост, потом стабилизация, снижение, возможно, очень длинный хвост будет", — сказал он.

Крючков уточнил, что через полтора месяца может вновь произойти подъем за счет того, что в России активно распространится подлиния "омикрона" ВА2, которая в Дании дала огромный скачок заболеваемости.