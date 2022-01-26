МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Вакцинация от коронавирусной инфекции меняет продолжительность COVID-19, если человек все-таки заболел, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа. Роспотребнадзор отменил карантин для прибывающих из стран Африки

По ее словам, исходя из наблюдений, привитый человек может ощущать симптомы заболевания максимум три дня. Так, все пациенты отмечают при легком и среднем течении COVID-19 слабость, усталость, повышенное потоотделение, головные боли и боли в суставах. "Но у привитых все это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии", – объяснила Людмила Лапа.

Она добавила, что прививка предотвращает тяжелое течение COVID-19. Если же коронавирусом инфицирован человек, который не прошел курс вакцинации, то даже в случае легкого или среднего течения болезни его ждет минимум десять дней недомогания, уточнила врач.

"Если говорить про вирусную атаку COVID-19 на невакцинированных, то обычно где-то пять дней люди чувствуют симптомы. У них болит горло, появляется насморк, бывают головные и мышечные боли, потливость. Если было нормальное лечение, то потом еще пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придется еще дольше болеть. Вот такая ситуация у непривитых, даже при легком и слабом течении COVID-19", – подчеркнула Людмила Лапа.