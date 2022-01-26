Врач-терапевт Людмила Лапа: привитые от COVID-19, если и заболевают, то максимум на три дня
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Вакцинация от коронавирусной инфекции меняет продолжительность COVID-19, если человек все-таки заболел, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.
По ее словам, исходя из наблюдений, привитый человек может ощущать симптомы заболевания максимум три дня. Так, все пациенты отмечают при легком и среднем течении COVID-19 слабость, усталость, повышенное потоотделение, головные боли и боли в суставах. "Но у привитых все это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии", – объяснила Людмила Лапа.
Она добавила, что прививка предотвращает тяжелое течение COVID-19. Если же коронавирусом инфицирован человек, который не прошел курс вакцинации, то даже в случае легкого или среднего течения болезни его ждет минимум десять дней недомогания, уточнила врач.
"Если говорить про вирусную атаку COVID-19 на невакцинированных, то обычно где-то пять дней люди чувствуют симптомы. У них болит горло, появляется насморк, бывают головные и мышечные боли, потливость. Если было нормальное лечение, то потом еще пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придется еще дольше болеть. Вот такая ситуация у непривитых, даже при легком и слабом течении COVID-19", – подчеркнула Людмила Лапа.
https://1prime.ru/society/20220126/835887304.html