МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Всплеск заболеваемости COVID-19, связанный с распространением омикрон-штамма, быстро пойдет на спад, это, вероятно, произойдет к середине следующего месяца, заявил в эфире радио Sputnik вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. В ЮАР нашли потенциально опасный для человека новый коронавирус

По его словам, нынешняя волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. "Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе. В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел", – отметил он.

Вирусолог объяснил, что штамм "омикрон" значительно более заразный, чем предыдущие варианты коронавируса, поэтому вызванная им волна заболеваемости может быть даже масштабнее, чем предполагалось.

"Большинство людей сейчас болеют бессимптомно, то есть они даже не знают, что заражены, потому что этот штамм – очень малопатогенный, он вызывает обычно легкое, похожее на простуду заболевание, которое человек может не заметить. При этом он более заразный, то есть быстрее распространяется", — сказал он. По его мнению, в реальности сейчас гораздо больше людей вовлечено в эту волну, чем показывает статистика, и поэтому она быстрее "выгорит" — достаточного количества чувствительных к вирусу людей не останется.

Вирусолог считает, что это последняя большая волна COVID-19, и если будет следующая, то она пройдет незаметно.

"Я думаю, что это последняя большая волна, потому что штамм "омикрон" очень сильно отличается от предыдущих. В результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему заражению коронавирусом, поэтому следующий штамм будет еще менее патогенным, эволюция вируса идет в сторону уменьшения патогенности. Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной. Скорее всего, ее вообще не будет – будут маленькие подъемы заболеваемости", – заключил Петр Чумаков.