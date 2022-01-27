МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Иммунитет у переболевших штаммом коронавируса "омикрон" вряд ли будет надежно защищать от других вариантов вируса, особенно новых, сказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Двадцать регионов России еще не фиксировали у себя "омикрон"

В связи с этим врач отметила важность вакцинации и ревакцинации.

"Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма "омикрон", навряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов", — сказала она в ходе выступления на телеканале "Россия 24".

Руженцова отметила, что COVID склонен к мутациям. Когда происходит быстрое распространение инфекции, как при "омикроне", риск появления новых мутаций увеличивается.

По этой причине ждать формирования надежного иммунитета и к последующим вариантам вируса, не стоит. Особенности строения вируса диктуют необходимость поддержания иммунитета за счет вакцин, заключила она.