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Врач: иммунитет после "омикрона" вряд ли надежен против других штаммов
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Иммунитет у переболевших штаммом коронавируса "омикрон" вряд ли будет надежно защищать от других вариантов вируса, особенно новых, сказала заместитель директора по клинической... ПРАЙМ, 27.01.2022
общество , здоровье, новости, пандемия коронавируса
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Иммунитет у переболевших штаммом коронавируса "омикрон" вряд ли будет надежно защищать от других вариантов вируса, особенно новых, сказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
В связи с этим врач отметила важность вакцинации и ревакцинации.
"Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма "омикрон", навряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов", — сказала она в ходе выступления на телеканале "Россия 24".
Руженцова отметила, что COVID склонен к мутациям. Когда происходит быстрое распространение инфекции, как при "омикроне", риск появления новых мутаций увеличивается.
По этой причине ждать формирования надежного иммунитета и к последующим вариантам вируса, не стоит. Особенности строения вируса диктуют необходимость поддержания иммунитета за счет вакцин, заключила она.