МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Рост заболеваемости коронавирусом приведет к естественному локдауну — это значит, что большинство граждан будут вынуждены находиться дома из-за контакта с зараженным или с инфекцией, рассказал URA.RU врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Врач: иммунитет после "омикрона" вряд ли надежен против других штаммов

"Мы сейчас видим еще один способ защиты — так называемый естественный локдаун. Когда люди массово выходят из строя. Огромное количество людей не оказывается на рабочих местах. Уменьшается активность сама по себе, особенно в крупных городах. И это может привести к небольшому снижению заболеваемости", — отметил он.

Генеральный директор компании "Кэг", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что серьезного снижения заболеваемости из-за этого процесса ожидать не стоит. "Природный локдаун — это не технология борьбы с пандемией, а вынужденная история, когда уже произошло распространение вируса в детских и взрослых коллективах. Она нужна, чтобы уже какое-то количество случаев предотвратить, но главным образом, для того, чтобы люди подлечились, и, конечно, не ездили в общественном транспорте", — объяснил он.

По мнению экспертов, нужно было ужесточать меры по борьбе с пандемией заранее. "Мы видели, что творилось за рубежом. Мы понимали, что через две-три недели все это будет у нас. Почему все эти меры не были разработаны? Ходить с рейдами по общепитам, проверять масочный режим — это все нужно было делать раньше", — сказал Водовозов. Крючков с ним согласился, отметив, что перегрузок в системе здравоохранения не избежать, однако без введения мер защиты населения они будут выше.