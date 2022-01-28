МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. За сутки в России госпитализированы 14 046 человек с COVID-19, на 9,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В Москве за сутки выявили 23 994 новых случая COVID

"Количество госпитализаций за сутки составило 14 046 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,7%", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, увеличение госпитализации произошло в 60 регионах, снижение — в 23 регионах, не изменилось — в двух.

Более 98 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 673 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 98 040 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 673 человека", — говорится в сообщении.

Более 29,5 тысячи человек в России за сутки выздоровели от новой коронавирусной инфекции, это на 0,8% меньше, чем накануне.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 74 регионах России.