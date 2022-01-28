МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил сделать Анапу курортным центром для прохождения реабилитации после коронавируса.

"В Анапе множество санаториев и пансионатов, куда приезжают лечиться со всей России. В текущей ситуации с коронавирусом особенно важно, чтобы детям было где восстановиться после болезни, поправить здоровье, находясь в окружении сверстников или с семьей. Анапа должна стать одним из основных таких мест притяжения. С комфортным сервисом и доступными ценами", — сказал Даванков журналистам.

Парламентарий отметил, что этот вопрос уже обсуждается с общественностью и с руководством города, также планируется официально выступить с такой инициативой на федеральных площадках.

По его словам, в условиях пандемии также страдает и экономика, в частности ее туристический сектор – коронавирусные ограничения значительно снизили выручку и у анапских предпринимателей, которые занимаются ресторанным и гостиничным бизнесом. Поэтому, как уточнил Даванков, "Новые люди" разрабатывают пакет предложений по оказанию мер поддержки для среднего и малого бизнеса туристической отрасли, в частности, для городов-курортов Краснодарского края.

"Им сейчас особенно нужна поддержка со стороны государства: больше внимание к их обращениям и инициативам, меньше проверок и бюрократической отчетности, создание комфортной социальной среды для развития, а также льготное кредитование", — пояснил депутат.