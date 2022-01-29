МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Евросоюз не исключает новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины и готовится к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе следит за рынком энергоресурсов. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, сообщает РИА Новости.

"Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям, и по нашим ощущениям, рынок энергетики — это то, на что нужно обратить пристальное внимание", — сказал еврочиновник.

На этом фоне Еврокомиссия анализирует сценарии с перебоями в поставках газа из России, и обсуждает с партнерами вопросы обеспечения газом Евросоюза.

"Мы продолжим контакты с партнерами и поставщиками Европы по дополнительным действиям, чтобы обеспечить различные маршруты поставок, особенно в случае возможных перебоев при геополитической эскалации", — сообщил чиновник.

Запад грозит России введением беспрецедентно жестких санкций в случае эскалации ситуации на Украине.