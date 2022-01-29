МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Великобритании собирается в понедельник объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины, рассказал источник в правительственных кругах Великобритании. Администрация США обсудила с крупнейшими банками санкции против России

"Ожидается, что Форин-офис объявит об ужесточении санкционного режима в понедельник в парламенте, чтобы Великобритания могла ударить по стратегическим и финансовым интересам России", — сообщил источник.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.