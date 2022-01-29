МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассмотрит предложенные высшим военным руководством страны "варианты сдерживания" России в Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, включая размещение новых сил НАТО, сообщил источник в правительственных кругах Великобритании. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря ускорилась до 5,4%

По словам источника, на минувшей неделе в ходе совещания премьер-министр попросил руководство министерства обороны и спецслужб продумать дальнейшие военные варианты оборонительного характера в Европе.

"Высшее военное руководство разработало ряд вариантов по сдерживанию агрессии России в регионе, в том числе переброску техники и личного состава и укрепление системы обороны НАТО. Премьер-министр рассмотрит эти варианты на этой неделе", — рассказал источник.