Джонсон планирует провести телефонные переговоры с Путиным
Премьер-министр Британии Джонсон рассчитывает в ближайшие дни поговорить по телефону с Путиным
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передала пресс-служба главы британского правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее британский премьер заявлял о планах обсудить с российским лидером ситуацию вокруг Украины. При этом, как сообщили в Кремле, официально Лондон не запрашивал разговор с президентом России.
"Премьер-министр намерен форсировать дипломатические усилия и усилит политику сдерживания, чтобы не допустить кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила назад и вступила в дипломатический диалог, когда будет разговаривать с президентом Путиным на этой неделе", — сообщила пресс-служба главы британского правительства.
https://1prime.ru/society/20220129/835927137.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.