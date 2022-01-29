МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передала пресс-служба главы британского правительства. Об этом сообщает РИА Новости. Руководители немецких компаний планируют онлайн-переговоры с Путиным

Ранее британский премьер заявлял о планах обсудить с российским лидером ситуацию вокруг Украины. При этом, как сообщили в Кремле, официально Лондон не запрашивал разговор с президентом России.

"Премьер-министр намерен форсировать дипломатические усилия и усилит политику сдерживания, чтобы не допустить кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила назад и вступила в дипломатический диалог, когда будет разговаривать с президентом Путиным на этой неделе", — сообщила пресс-служба главы британского правительства.